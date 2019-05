Citan a comparecer a ex alcaldes de Juárez por PMU

Noticias de Chihuahua.-

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró que los ex alcaldes de Juárez, Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken, acudan a comparecer ante un Tribunal de Control por el caso del Plan de Movilidad Urbana, que involucra una deuda de más de 5 mil millones de pesos.

La cita es hoy a las 12 del día, en una audiencia que fue solicitada por la ASE, la cual será representada por Esaú Sánchez, titular de la Coordinación de Asuntos Penales.

Asimismo, también fueron citados los ex secretarios del Ayuntamiento Héctor Arcelús, Jorge Quintana y Roberto Rentería, así como Óscar Luis Pérez y Gerardo Silva, ex tesorero y ex director de Obras Públicas.