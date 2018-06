Cifra oficial de muertos en río tinto se mantiene en uno: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, puntualizó que la cifra oficial de personas fallecidas por el accidente en la mina Río Tinto, municipio de Urique, se mantiene en uno y no en tres como se ha mencionado en diversas versiones.

Trabajadores del Ayuntamiento aseguraron que son tres las personas fallecidas tras el derrame de la presa de la Mina Río Tinto, en el poblado de Cieneguita Lluvia de Oro, y los cuales han sido identificados como Óscar Castellón y Óscar Minjares, mientras que la tercer víctima no había sido identificado.

No obstante, Peniche Espejel sostuvo que hasta el momento no se ha corroborado el hallazgo de más restos salvo el torso y el antebrazo con mano de una persona que no ha sido identificada hasta este momento por el personal forense.

Añadió que también se mantienen las cifras de siete desaparecidos y de dos heridos que fueron trasladados a la capital, sin embargo esperaran a que lleguen más reportes, los cual es han fluido con lentitud debido a la región de difícil acceso donde está enclavada la mina.

El fiscal comentó que hoy se traslado a Urique el secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, para atender lo relativo a las condiciones labores que privan en la mina para que, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Ministerio Público de la Fiscalía, finquen las responsabilidades correspondientes por este hecho.