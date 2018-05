Cierra próximo 31 de mayo convocatoria para reclutar policías

Noticias de Chihuahua.-

El próximo 31 de mayo es la fecha límite establecida para el registro de los aspirantes a ingresar al proceso de selección de policías preventivos en la Escuela de Policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El proceso inició desde el pasado mes de marzo sin embargo se logró una ampliación en el periodo hasta el 31 de mayo a fin de dar oportunidad al mayor número de interesados, periodo que está solo a unos días de terminar.

Hay una buena respuesta de jóvenes que atendieron la convocatoria emitida por la Escuela de Policía, por lo que ya dio inicio la aplicación de entrevistas, exámenes psicométricos, médicos, físicos y de confianza, con los que se habrá de determinar a quienes sean seleccionados para el inicio de la academia.

La convocatoria está dirigida para hombres y mujeres de entre 19 y 30 años y entre los requisitos que deben acreditar están: ser ciudadano mexicano, contar con bachillerato terminado o estudios universitarios, así como cartilla liberada en el caso de los hombres, gozar de buena salud física y mental, no haber sido suspendido, destituido o inhabilitado, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, tener estatura mínima de 1.70 para hombres y 1.60 en el caso de mujeres, además de no tener tatuajes visibles ni alusivos a pandillas. Además no contar con antecedentes policiacos en los últimos tres años, saber conducir automóvil y no hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes ni padecer alcoholismo.

Los interesados deben presentarse en las instalaciones de la Escuela de Policía, ubicada en la Av. Pacheco y Pablo Meoqui No. 8800 de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en donde deberán presentar su currículum vitae para el registro.

-La documentación requerida es la siguiente:

-Copia certificada del acta de nacimiento

-Certificado de bachillerato o equivalente

-Cartilla de Servicio Militar liberada

-Comprobante de domicilio

-Seis fotografías tamaño credencial, de frente con orejas descubiertas, a blanco y negro.

-Cartas de recomendación de los últimos dos empleos

-Dos cartas de recomendación personales.

-Carta de no antecedentes penales

-Carta de no antecedentes policiacos

-Licencia de conducir vigente

-Credencial de elector vigente

-Clave Única de Registro de Población (CURP)

-Acta de matrimonio

-Acta de nacimiento de hijos

– Está contemplado que la academia y el grupo de cadetes inicien a finales del próximo mes de junio o a principios de julio, con una duración de 6 meses.

– Para mayores informes en los teléfonos 429-60-00 ext. 4611 o 4617 o bien al 072.