Centros de rehabilitación piden mi destitución porque no les caigo bien: Bouchot

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que representantes de 40 centros de rehabilitación solicitaran su destitución por su falta de atención y experiencia en el tema de adicciones, así como por entorpecer la entrega de becas federales, la comisionada Estatal de Salud Mental y Adicciones, Adriana Bouchot, dijo que esto se debe a que no les cae bien a etas personas ya que en ningún momento ha afectado su trabajo.

“Yo creo que no les caigo bien, qué puedo hacer yo estoy haciendo mi trabajo como debe ser, nada más… Ellos tiene todo el derecho en decir que no les gusta mi forma de trabajo m visión que tengo sobre cómo se tiene que manejar los centros de rehabilitación en el estado y están en todo su derecho en decir que no les gusta que me destituyan”.

Bouchot aseguró que ha llamados a los centros al diálogo y que les ha explicado que los cerca de 600 mil pesos de becas otorgados por la Comisión Nacional contra las Adicciones para el ejercicio 2017 tuvieron que ser utilizados en cubrir un adeudo que el anterior coordinador dejó con los mismos centros de rehabilitación.

Añadió que para el 2018 sólo podrán recibir becas aquellos centros que cuenten con la certificación del Conadic el cual pide al menos siete requisitos diferentes para concretar este proceso.