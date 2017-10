Celebra Maru que se condene hasta con 80 años de cárcel a feminicidas

Noticias de Chihuahua.-

El pasado fin de semana, entró en el Diario Oficial la tipificación del delito de feminicidio en el estado de Chihuahua, del cual a quienes asesinen a una mujer por odio al género, será condenado hasta por 80 años de cárcel.

Tal y como la habían aprobado por unanimidad en septiembre los legisladores locales. La modificación agregó el artículo 126 bis, el cual impone penas de 30 a 80 años de prisión y reparación integral del daño a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Cabe recordar que en lo que va de 2017 suman más de 160 muertes de mujeres, de los cuales hasta el mes pasado se reconocían por lo menos a 44 como feminicidios.

La reforma al artículo 136 indica que se considera que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando exista premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución o saña y cuando la agresión sea perpetrada por motivos de género contra una persona de distinto sexo.

Ante tal publicación a la reforma, la presidenta Maru Campos celebró que no sólo se modifiquen las penas, sino la sanción para que se pague por el crimen, no obstante, dijo a todas las mujeres de Chihuahua que no están solas y que cuando se sientan bajo amenaza, busquen ayuda urgente.