No somos tapadera de nadie; que no se nos juzgue por errores de otros: Reyes

Noticias de Chihuahua.-

El ahora aspirante a senador de la República, José Reyes Baeza Terrazas, dijo que el PRI está a favor de que se castigue a aquellos funcionarios que, en lo individual, violenten las leyes, siempre y cuando se haga con respeto irrestricto al Estado de Derecho y no se juzgue a terceros por los errores de unos cuantos.

Tras registrase como primer aspirante al Senado de la República, Baeza Terrazas llamó al priísmo a dejar de lado el lenguaje peyorativo, los conflictos internos y se vuelva al contacto con la ciudadanía para demostrar que son dignos portavoces de sus exigencias.

Además, el ex director general del ISSSTE advirtió que su partido no será tapadera de nadie, en referencia a las acusaciones en contra de funcionarios priístas por actos de corrupción, entre ellos el ex gobernador César Duarte Jáquez.

No obstante, también puntualizó que cualquier castigo debe derivar de un proceso conforme a derecho, sin prejuzgar a nadie y con respeto a las garantías individuales, porque el acusador no puede ser también juez.