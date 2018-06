Caso de La Coneja no debe estar “en el aire”, es clara la competencia local: CJR

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, comentó que la situación jurídica del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no debería estar en “el aire” pues es claro que la competencia de la segunda causa penal en su contra, por el desvío de un millón 740 mil pesos, el cual permanecía en manos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua hasta que el juez Gerardo Moreno García intentó adherirla al desvío de 250 millones de pesos que yua había sido atraído por la federación.

Debido a ello, se asentó un conflicto competencial en el Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México el cual resolvió que no podía pronunciarse si el proceso de peculado por 1.7 millones de pesos del fuero común contra Alejandro Gutiérrez debe o no acumularse con el caso federal de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI.

Los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio y Miguel Sánchez Frías concluyeron que la inexistencia del conflicto radica en que el juez de Chihuahua no argumentó su oposición a la acumulación y coincidieron en que no hay una respuesta adecuada para considerar la existencia de un conflicto competencial, pues no hay conexidad de delitos y, por lo tanto no puede definir en este momento quién es competente.

No obstante, Jáuregui Robles, mainfestó que en su opinión personal es claro que la competencia pertenece al fuero común, ya que fue el pueblo de Chihuahua la víctima de los desfalcos y desvíos de recursos públicos perpetrados por exfuncionarios estatales y del propio Gutiérrez Gutiérrez.

No obstante, aseguró que el ejecutivo se mantendrá al margen y respetuoso de lo que derive de este asunto pues son las autoridades jurisdiccionales los que deberán determinar qué instancia se queda con la competencia.