Comisión Política avaló lista de pluris, yo no me autopropuse: Bazán

Noticias de Chihuahua.-

El dirigente del Comité Estatal del PRI, Omar Bazán Flores, refirió que su candidatura por la vía plurinominal fue avalada por los sectores y organizaciones de este partido, así como aprobada por la misma Comisión Política Permanente del Revolucionario Institucional, esto en relación a las críticas efectuadas en contra del dirigente por ocupar la primera posición en la lista para las diputaciones locales por esta vía.

Bazán Flores refirió que dentro de los compromisos que hizo al tomar la dirigencia fue que no iría por ningún cargo público por la vía de mayoría relativa, aclarando que no fue una imposición ya que el no se auto propuso para esta plurinominal, sino que fue un acuerdo y consenso entre los sectores que conforman al partido.

En relación a los términos generales de la selección de aspirantes, precisó que los procesos para definir candidaturas concluyeron sin problemas internos ni inconformidades de los militantes del partido, descartando litigios ante tribunales por la forma en la que fueron aplicados los mecanismos de selección para contender en las elecciones de este año.

“El partido va sin problemas internos, en unidad y respondiendo a los términos de la situación política actual”, detalló el dirigente quien manifestó que se estarán realizando diversas acciones para conformar la plataforma electoral del partido que debe registrarse a finales de marzo, en donde se incluirán foros y consultas con la militancia, así como con la ciudadanía.

El dirigente manifestó que se logró concretar la paridad de género, previendo 34 candidaturas a las alcaldías para mujeres; 34 para sindicaturas; 12 para diputaciones locales y el mismo número para legislaturas federales; así como una candidatura para el Senado de la República Mexicana.

En torno a los cuadros jóvenes dentro de las candidaturas, el dirigente manifestó que van ocho jóvenes menores de 35 años como candidatos a diputaciones locales y el 30 por ciento de las fórmulas de Cabildos se entregarán también a menores de esta edad, cumpliendo así con lo pactado en la ley y en términos de equidad, así como de oportunidades.