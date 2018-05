Candidato del PRD en Zaragoza continúa en calidad de desaparecido

Noticias de Chihuahua.-

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democráctica (PRD), Pavel Aguilar Raynal, informó que el candidato a la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza por parte de este partido, Felipe Mendoza, continúa en calidad de desaparecido y hasta la fecha no conocen los avances en las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado ante las agresiones cometidas por un comando armado en aquella región.

Aguilar Raynal manifestó que hasta la fecha solamente han tenido un encuentro con el fiscal, César Augusto Peniche Espejel, y con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, en donde se estableció tener un canal de comunicación directo para que fueran informado sobre los avances en la carpeta de investigación, pero hasta el momento no han tenido otro encuentro a fin de establecer esto.

Explicó que ni la familia ni él como dirigente conocen el paradero de Felipe Mendoza, por lo que no se ha presentado tampoco su renuncia como candidato a la alcaldía de Ignacio Zaragoza, pero aseguró que estarían dando a conocer a las autoridades electorales que no existe principios de equidad para los candidatos en ese municipio, pero tampoco hay condiciones de libre participación para el electorado.

En Zaragoza de manera particular no tenemos información del candidato, no ha renunciado porque no conocemos sobre el paradero, ni su familia lo conoce, estaremos informando a la autoridad electoral que no hay condiciones de equidad ni de libre participación en ese municipio”, señaló el dirigente, quien anteriormente había indicado que solicitarían la suspensión de las elecciones en esa región derivado de los ataques realizados por el crimen organizado.