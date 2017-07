Cabada desperdicia el tiempo haciendo corajes en vez de ponerse a gobernar: Isela Torres

Noticias de Chihuahua.-

La sub coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Isela Torres Hernández aseguró que el presidente punicipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez está demostrando lo que tanto repitió en campaña, “que no es político y por lo tanto no sabe hacer política de la buena, la que beneficia a los ciudadanos, la que resuelve problemas.”

Torres Hernández también exhortó al alcalde juarense a no hacer corajes, “la vida es muy corta para estar enojado todo el tiempo y su gestión, es aún más corta. Pasa más tiempo haciendo berrinches y corajes que gobernando”, añadió la legisladora por el distrito II de Ciudad Juárez.

Sobre el proyecto del gobierno municipal, Juárez Iluminado, la diputada priista recordó que ese proyecto carece de los elementos mínimos de legalidad y transparencia, “no le gusta escuchar opiniones que cuestionan su proyecto, está acostumbrado a mandar y que lo obedezcan sin cuestionar. ‘Juárez Iluminado’ tiene algo escondido que a Cabada, quizás le da miedo revelar”, afirmó.

Además agregó que el presidente municipal ya encontró respaldo en la declaración a modo del gobernador Javier Corral, quien calificó que el proyecto Juárez Iluminado no es deuda, “¿cómo va a opinar algo distinto el gobernador Javier Corral, sí el mismo va a endeudar más al estado?”, finalizó.