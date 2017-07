Busca SFP que FEPADE emita más órdenes de aprehensión vs duartistas

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), anunciara que ampliarán la denuncia penal en contra del ex gobernador César Duarte Jaquez por peculado electoral, la titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, Stefany Olmos, señaló que buscarán que se emitan otras órdenes de aprehensión adicionales en contra del ex mandatario y de ex funcionarios.

La ampliación de esta denuncia contemplará el desvío de los 79 millones de pesos retenidos de salarios de trabajadores del Gobierno del Estado, cuando Duarte era gobernador, para ser desviados al PRI Estatal.

La orden de aprehensión actual es por los 14 millones de pesos en sueldos retenidos que corresponden al año 2015, pero se tienen pruebas de que el desvío alcanzó los 79 millones.

Olmos Loya afirmó que la conducta de retener un porcentaje de los salarios de los trabajadores era una costumbre arraigada, que incluso el PRI Estatal en su momento calificó como normal.