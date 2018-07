Fiscalía carece de competencia para llevar caso de contadora de Duarte: defensa

Noticias de Chihuahua.-

La defensa de María Guadalupe Medina Aragón, supuesta contadora del exgobenrador César Duarte Jáquez, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene competencia para investigar la causa penal 2223/18, referente al desvío de 20 millones de pesos del erario estatal hacia la moral Unión Ganadera Regional General División del Norte, toda vez que el recurso extraído es de origen federal.

El Ministerio Público imputó a María Guadalupe Medina Aragón haber participado en el desvío de 20 millones de pesos del erario estatal hacia la moral Unión Ganadera Regional General División del Norte, vinculada al exgobernador César Duarte, a través de la firma del convenio 019/2015-SE/FI firmado el 29 de abril del 2015 entre el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de las Secretarías de Hacienda y de Economía, representadas por sus titulares, Jaime Ramón Herrera Corral y Manuel Enrique Russek Valles, respectivamente, y la imputada, en su carácter de representante legal de la moral División del Norte.

Dicho convenio establecía la entrega del nuemerario para un “proyecto de valor agregado a la industria cárnica/planta de sacrificio y equipamiento/planta de corte y valor agregado”, con base en las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).

Para ello, la Secretaría de Hacienda se aprobó una suficiencia presupuestal de 20 millones tomados de las cuentas para “Subsidios a programas de gobierno” y para la “Oficina de Director de Industria”.

No obstante, los abogados de la contadora aseveraron que dicho convenio es sólo una extensión de otro convenio federal en cuya cláusula 1.7 se establece que los recursos utilizados para el cumplimiento del mismo serán considerado en todo momento como recursos federales.

Además en la cláusula Décima todo lo que tiene que ve con el control, vigilancia y evaluación de los recursos a los que se refiere el convenio será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), la Secretaría de la Función Pública federal y órgano de control interno de la Secretaría de Economía federal, por lo que la denuncia debió ser presentada ante instancias federales y no en la Fiscalía del Estado.

No obstante, el MP señaló que el testigo con identidad reservada identificado con la clave CKRBT17456/2018 precisamente señaló que el desvío se realizó a través de un convenio del 2015 y que se intentó justificar con dicho convenio del 2013 lo cual representaba una irregularidad toda vez que no se podían ejercer de un acuerdo de un ejercicio fiscal diferente.

La jueza Guadalupe Hernández señaló que no podrá resolver sobre la competencia del caso hasta que no se determine la situación jurídica de la imputada, es decir, hasta que dicte o no auto de vinculación a proceso.