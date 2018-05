Busca Beltrones tener mayor acceso a investigación por caso Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

El ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PR), Manlio Fabio Beltrones, presentó una queja ante un tribunal a fin de obtener una copia de la investigación que involucra al ex secretario adjunto de este partido, Alejandro Gutiérrez, por el desvío de 250 millones de pesos.

Este recurso fue presentado porque actualmente Beltrones tiene acceso limitado a la información sobre el caso y busca que la carpeta de investigación se le entregue sin reserva alguna, según publicó el medio nacional Reforma, pues existen indicios de que podría encontrarse señalado dentro de esta investigación.

En enero de este año Beltrones tramitó un amparo en contra de una posible orden de aprehensión a raíz de la investigación sobre el desvío de los 250 millones de pesos del erario para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año 2016.

Tras presentar este ampro, el mismo gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, descartó que existiera alguna orden de aprehensión en contra del ex presidenta nacional del PRI y manifestó que no solamente había presentado recurso para evitar una posible orden de aprehensión, sino también para no ser citado en la investigación y para tener el derecho de acceso al expediente de esta indagatoria.

Actualmente el caso pasó a ser competencia de la justicia federal tras una resolución de un Tribunal Colegiado, en donde señala que el afectado fue la Federación pues los recursos desviados salieron del Gobierno Federal como aportación al presupuesto educativo del estado de Chihuahua.