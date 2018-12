Autoriza Congreso reestructura de deuda pública hasta 2044; PRI y Morena en contra

Noticias de Chihuahua.-

El Congreso del Estado autorizó al Gobierno del Estado reestructurar la deuda pública estatal de 48 mil millones de pesos, con la cual se pretende conseguir mejores tasas de intereses y alargar el plazo de pago hasta el 2044 por los créditos bancarios y bursátiles que actualmente se pagan.

Esta reestructura fue aprobada por los legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social, Partido Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y se registraron votos individuales por parte de la diputada del PES, Marisela Sáenz con un voto en contra y de la diputada del PRI, Ana Elizabeth Chávez Mata con un voto a favor.

El diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, precisó que el voto de Morena iba en contra debido a que consideraban que no era la respuesta para las finanzas del estado, pues las tasas de interés continuarían en aumentos y por lo tanto no se lograría la liquidez que se busca, de la misma forma que no se logró con la reestructura del año pasado.

Los legisladores que votaron en contra añadieron que no tienen respuesta sobre cuestiones técnicas en relación a los ahorros que se pretenden lograr o las tasas de intereses que se buscan lograr, por lo que de parte del coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, se solicitó a los diputados del PT y Partido Encuentro Social, mismos que hicieron coalición con Morena, que votaran en contra, pero no lograron dichos votos.

El documento enviado al Congreso del Estado específica que el pago no puede superar el 2.5 por ciento del monto contratado y los créditos que estarían siendo sujetos de reestructura serían los compromisos con Interacciones, uno por 5 mil 794 millones y otro por 6 mil 936; otro de Bajío por 990 millones de pesos; Santander por mil 329 millones; Multiva por 2 mil 712 millones; Banorte por 3 mil 210 millones; y Bancomer por 4 mil 869 millones.

Además de estos compromisos se reestructurarán los denominados tendedores bursátiles que implica más de 18 mil millones de pesos y los cuatro créditos con Banobras por más de cuatro mil millones de pesos.