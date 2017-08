Ausente Riggs en discusión de Reforma Electoral

Noticias de Chihuahua.-

El síndico local Miguel Riggs se ausentó este miércoles de la sesión de Cabildo, misma que fue convocada derivado a que el tema principal sería votar para avalar las modificaciones que se hicieron a la Reforma Electoral de Chihuahua, en el que incluye la reelección para alcaldes y síndicos quienes deberán de dejar el cargo un día antes de las campañas electorales 2018.

No dio justificación Riggs por el motivo de ausencia, sin embargo en sus redes sociales publicó que estaba de viaje por Miami, Florida, Estados Unidos.

Hoy Cabildo lleva así su orden del día:

-Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Regidores de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación, respecto de la solicitud presentada por la C. Itzel Denisse Martínez Núñez, para que le sea enajenado, un terreno Municipal ubicado en calle José Ignacio de Urquidi No. 5014, de la Colonia Rosario, con una superficie de 16.34 metros cuadrados.

-Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Regidores de Gobernación y de Seguridad Pública en relación a la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

-Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Regidores de Gobernación y Juventud para Reformar el Reglamento de Órganos de Colaboración del Municipio de Chihuahua y el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, para la creación de los Clubs de las Juventudes.

-Acuerdo para Autorizar al Municipio a participar en las actividades que permitan la acreditación del Municipio como Municipio Saludable y que asuma el compromiso para Implementar y Desarrollar el Programa Municipal de Promoción de la Salud.

7. Acuerdo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, en relación al oficio que envía el H. Congreso del Estado, mediante el cual remite copia del Decreto No. LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E., por medio del cual se REFORMAN los artículos 4, párrafo tercero; 21 fracción I; 27 párrafo segundo; 27 TER, párrafo tercero; 40 párrafo octavo; 41 fracción V; 44 párrafo segundo; 60, 73 párrafo 93 fracción XX; 126 fracción I párrafo cuarto; 127 fracción VI; y se ADICIONA al artículo 48 un párrafo segundo, todos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

– Punto de Acuerdo para declarar Recinto Oficial el Salón de Usos Múltiples de la Sección Municipal de El Charco, a fin de celebrar a las 10:00 horas del día 13 de septiembre de 2017, la siguiente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento.

9. Asuntos Generales:• Posicionamiento que presenta la Regidora Verónica Grajeda Villalobos, ante el último Informe del Síndico Municipal.

• Propuesta que realiza la Presidenta Municipal, Mtra. María Eugenia Campos Galván, en relación con las casetas de los Fraccionamientos.

• Propuesta que presenta la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional, por conducto de su Coordinadora la Regidora Adriana Díaz Negrete, para realizar Homenaje a los Bomberos caídos en cumplimiento de su deber.