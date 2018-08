Aún no se confirma si multa del INE al PRI irá al Instituto de Innovación

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, refirió que aún no tiene ninguna información oficial sobre cuando se recibirían los 36.4 millones de pesos con los que el Instituto Nacional Electoral (INE) multó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por recibir 14.6 millones de pesos de la administración de César Duarte Jáquez en el 2016, de manera ilegal.

Luego de que el Consejo General del INE informó que la Unidad Técnica de Fiscalización confirmara que el gobierno de Chihuahua encabezado por César Duarte Jáquez, desvió 14.6 millones de pesos hacia el PRI, el gobernador Javier Corral Jurado informó que este recurso sería entregado al Instituto de Innovación.

Por su parte, de la Vega manifestó que únicamente sabe sobre esto gracias a los medios y porque tiene conocimiento de que estas multas que aplica el INE o el IEE deben dirigirse hacia este instituto desde el que se impulsan importantes proyectos para jóvenes emprendedores.

“Siempre hay más gastos que recursos. Por supuesto que hay proyectos donde pueden aplicarse pero no nos adelantamos. Yo no tengo ninguna información oficial más que lo que he visto en los medios. Si nos confirman buscaremos los proyectos y programas dentro del instituto”.