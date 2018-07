No ha declarado Aparicio por investigación en su contra; tiene la consciencia tranquila

Noticias de Chihuahua.-

El comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que hasta el momento no se la ha llamado a declarar por la investigación que la Dirección de Inspección Interna sigue en su contra.

La indagatoria derivó de la denuncia penal presentada por dos abogados de Ciudad Juárez, quienes argumentaron que el jefe policíaco habría incurrido en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por no haber mandado al personal a atender los enfrentamientos del 6 de junio en Ignacio Zaragoza, donde perdieron la vida ocho personas, entre ellas una candidata del PRD a regidora.

“El fiscal general ordenó que esta investigación se siguiera de manera puntual y se ha seguido de manera puntual. Hasta el momento no me han llamado a declarar, yo estoy presto y estoy a la orden. Mi despacho todos saben donde está. En el momento en que se me requiera yo iré”.

Aparcio Avendaño aseguró tener la consciencia tranquila al saber que no se cometió ningún delito, además de que son los mandos en los diversos destacamentos los que giran las órdenes de actuar ante alguna contingencia o un hecho violento.

Hace 12 días, la directora de Inspección Interna, Erika Jasso Carrasco, señaló que se tomaría probablemente una semana para terminar la integración de la carpeta e investigación pues aún faltaban tres elementos y tres mandos por declarar, además del comisionado.