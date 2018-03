Atiende DDUE a vecinos de Puerta Cibeles; sigue la queja vs constructora

Noticias de Chihuahua.-

Nuevamente en domingo vecinos del fraccionamiento Puerta Cibeles manifestaron molestia por el incumplimiento del desarrollador ‘DeCiudades’, pues afirmaron que se estaban violando los sellos de clausura que colocó la Dirección de Desarrollo Urbano puso en una de las etapas.

En conferencia de prensa, César Jáuregui Moreno recordó que la DDUE fue a poner sello de clausura para no poder continuar desarrollando una tercera etapa, hasta en tanto no cumple el desarrollador con los compromisos que ya suscribió de concluir en un periodo no mayor a un mes y medio obras que van a permitir el acceso a avenidas importantes por parte de las personas que ahí habitan.

“La inconformidad de los vecinos es con la constructora porque dice que aún les falta entregar algunas obras dentro de las zonas donde ya están habitando”.

Finalmente, Jáuregui Moreno informó que ya fue instruido el director de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdés, atender a los vecinos y notificar si se violaron los sellos.