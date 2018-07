Atento el Municipio a recomendaciones de la CEDH vs policías municipales

Noticias de Chihuahua.-

Marco Bonilla, presidente municipal interino dio a conocer que el Ayuntamiento de Chihuahua está atento en atender las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues de acuerdo al presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz en lo que va de 2018 suman 22 quejas en contra de elementos de la capital.

Atento el Municipio a recomendaciones de la CEDH contra policías municipales. Posted by Entre Líneas on Tuesday, July 17, 2018

“Como lo he dicho antes, no vamos a tolerar ningún abuso de autoridad por parte de nuestros elementos ni por ninguno de nuestros funcionarios, no sólo hablando de policías municipales”, expresó el alcalde interino de Maru Campos.

Lo anterior lo informó José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vía telefónica el ombudsman mencionó que hay dos quejas derivadas por la agresión física. Afortunadamente los quejosos no tuvieron daños severos más que hematomas en piernas y brazos.

En este periodo donde está Marco Bonilla como alcalde interino, Armendáriz González precisó que se emitió una recomendación en contra de un elementos de la DSPM.

Por otro lado, descartó que en barandilla exista el maltrato a los detenidos, ya que son lugares supervisados por la misma Comisión.

Estas recomendaciones que van directas a Seguridad Pública Municipal, tienen como plazo 15 días para atenderse, de no ser así y ante la gravedad marca la ley una sanción en contra de el o los elementos que van a la suspención.