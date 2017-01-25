Atendió Bomberos 64 incidentes por vientos

Debido a los fuertes vientos que azotaron la ciudad ayer durante el día y noche, además de la madrugada de este miércoles, el Cuerpo de Bomberos informó que atendieron 64 incidentes vinculados a las ráfagas que alcanzaron hasta los 70 kilómetros por hora.
|SOSA VERA Y VIALIDAD LOS NOGALES
|ANUNCIO
|RIO COLORADO Y RIO MISOURI
|LAMINAS SUELTAS
|21ª. Y TERRAZAS
|LAMINAS SUELTAS
|MIGUEL SIGALA #1241
|ANUNCIO
|AV.ZARCO # 1241
|ARBOL POR CAER
|RIO COLORADO Y RIO AMAPOLAS
|MAYA SOMBRA
|AV.TECNOLOGICO Y AV.HOMERO
|CRISTAL SUELTO
|LUIS L.LEON Y VIALIDAD CH-P
|ARBOL POR CAER
|RIO AROS Y GABINO BARRERA
|BARDA POR CAER
|16 DE SEPT. Y OSCAR FLORES
|LAMINAS
|JULIAN CARRILLO Y 10ª
|ARBOL DERRIBADO
|5ª. Y LIBERTAD
|ANUNCIO
|PERIF. DE LA JUVENTUD #604
|ANUNCIO
|3ª. Y AV.JUAREZ
|PALMERA
|PRIV. DE MINA # 7602
|ARBOL
|VISTA LA CAMPANA S/N
|LAMINAS SUELTAS
|BUENA VISTA Y PONCE DE LEON
|TINACO POR CAER
|TECNOLOGICO Y BRODWAY
|ANUNCIO
|OCAMPO Y PONCE DE LEON
|LAMINAS SUELTAS
|OCAMPO Y PROGRESO
|ARBOL
|QUINTAS CAROLINAS Y CALERA
|ARBOL
|49ª. Y ALDAMA
|LAMINAS SUELTAS
|UNIVERSIDAD Y DIVISION DEL NORTE
|ARBOL
|CALZA VIEJA Y DEL PASTOR
|ARBOL
|PACHECO Y JJ CALVO
|PORTON DERRIBADO
|TECNOLOGICO Y HOMERO
|ESTRUCTURA DE TECHO
|PRIV. 2 DE ABRIL # 2613
|ARBOL
|AV JUAREZ Y 27ª
|LAMINAS SUELTAS
|26ª # 4610
|LAMINAS SUELTAS
|AV.MIRADOR Y CUAHUTEMOC
|ARBOL
|INDEPENDENCIA Y PROGRESO
|CRISTAL SUELTO
|92ª Y PEDRO DE OLIVAS
|ARBOL
|TECNOLOGICO Y MIGUEL DE CERVANTES
|ANUNCIO
|ACEQUIA MADRE Y BOULEVAR STA.MONICA
|POSTE DE ALUMBRADO
|13 ½ Y URQUIDI
|ANTENA PARABOLICA
|CARBONEL Y REP.DOMINICANA
|LAMINAS SUELTAS
|TECNOLOGICO Y MIGUEL DE CERVANTES
|ANUNCIO
|20 DE NOVIEMBRE Y 32ª
|LAMINAS SUELTAS
|RIO DE JANEIRO # 200
|ANUNCIO
|SAN SALVADOR Y 4ª
|LAMINAS SUELTAS
|FELIPE ANGELES Y 24ª
|LAMINAS SUELTAS
|SOSA VERA Y DOVSTOYEVSKI
|ANUNCIO
|ALLENDE Y 8ª
|POSTE DE ALUMBRADO
|REP. DE CUBA Y LILAS
|ARBOL
|ATENAS # 1411
|LAMINAS SUELTAS
|16 DE SEPT. Y PASCUAL OROZCO
|ARBOL
|EMILIO CARRANZA Y VENUSTIANO CARRANZA
|CANALETA SUELTA
|MIGUELITOS Y GIRASOLES
|ARBOL
|DIANA LAURA # 825
|LAMINAS SUELTAS
|INDUSTRIAS Y DOVSTOYEVSKI
|LAMINAS SUELTAS
|VIALIDAD SACRAMENTO Y DEL ANGEL
|ANUNCIO
|TECNOLOGICO Y PRIV.ALTAMIRANO
|LAMPARA PÓR CAER
|VIALIDAD SACRAMENTO Y TECNOLOGICO
|LAMINAS SUELTAS
|21ª Y ESCORZA
|LAMINAS SUELTAS
|41ª Y ALDAMA
|LAMINAS SUELTAS
|ORTIZ MENA Y PRESA EL GRANERO
|LONA DE ANUNCIO
|PASEOS DE DELICIOAS Y COLON
|ANUNCIO
|UNIVERSIDAD Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ
|ANUNCIO
|DE LA JUVENTUD Y EGIPTO
|POSTE DE ALUMBRADO
|SABINO Y LERDO DE TEJADA
|ARBOL
|H.COLEGIO MILITAR Y FUNDIDORES
|ARBOL
|ISLA ROBINSON E ISLA VIRGENES
|POSTE
|TECNOLOGICO Y MIGUEL DE CERVANTES
|POSTE
|GARCIA CONDE Y UNIVERSIDAD
|ARBOL