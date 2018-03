Asume PAN defensa de Jaime Herrera: Alex Domínguez

Noticias de Chihuahua.-

“Qué raro que las preguntas hechas para Jaime Herrera, sea Acción Nacional quien las responda, tratando de desviar el tema a los cuestionamientos que hago directamente al entonces ex Secretario de hacienda” expresó el diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez

Si tienen información sobre las preguntas formuladas, pues que las contesten, sino para que se involucran en un tema en el que según ellos no son parte. Dijo

Lo anterior, refiere a las respuestas que hicieran regidores y los Comités Estatal y municipal del PAN a un desplegado publicado por parte del diputado Federal Alejandro Domínguez Domínguez, en donde hace una serie de cuestionamientos al Ex Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado en la administración de César Duarte, solicitando que responda de manera directa, si le entregó 25 millones de pesos a la entonces diputada y luego candidata a la presidencia municipal María Eugenia Campos Galván, ya que al diputado Domínguez le hicieran llegar dicha información y que en su momento cuestionó al hoy ex funcionario Jaime Herrera Corral, tal y como lo refiere en el desplegado ante los medios de comunicación.

“Agradezco el interés de quienes sacan un desplegado hoy; pero más interesado estoy en la respuesta que el ex secretario de hacienda del Gobierno del Estado pueda brindarme”; ¿apoyo o no apoyo a la Diputada María Eugenia Campos?, ¿le financió o no la campaña de 2016?, ¿lo hizo solo o por instrucción de Duarte?

“Hoy en el desplegado, Acción Nacional se asume como defensor de Jaime Herrera y Maru Campos, tratando de desviar la atención con evasivas, y cuestiones calumniosas a mi persona; tratan polarizar y distraer el tema de los 25 millones que se dice fueron entregados a Maru Campos, y como reza el dicho “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”, su contestación deja clara su participación en los hechos señalados en la carta; expresó el Legislador Domínguez.