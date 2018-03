Aspirantes a policías no quedan en Academia por reprobar examen de confianza

Noticias de Chihuahua.-

En conferencia de prensa, Simeón Esparza, titular de la Escuela de Policía de la Dirección de Seguridad Pública dio a conocer que la mayoría de quienes han aspirado a ser un elemento de la municipal, no logra ingresar a la Academia por tres factores principales: No entregan toda la documentación, carecen de condición física y no pasan la prueba de confiabilidad.

Recordó que en la pasada convocatoria, fueron 900 aspirantes de los cuales sólo se quedaron 53, los cuales el 9 de enero del presente año se graduaron como policías municipales.

Hoy convocó a los interesados a checar la convocatoria para formar parte de las filas de la DSPM.

Los interesados deberán de presentarse con currículum vitae para su registro en la Escuela de Policía ubicada en la avenida Pacheco donde está la Comandancia zona Sur. El Departamento de la Escuela será el encargado de recibir la documentación y los aspirantes deberán de formar parte del grupo de cadetes de la EDSPM.

El proceso de recepción de documentación inicia a partir de la publicación de la convocatoria y cerrará el día 15 de abril. Deberán de entregar documentación de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a las 16:00 horas.

Requisitos: