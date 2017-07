Aspiraciones y asignaciones de sacerdotes en la función pública deben analizarse: CEDH

Noticias de Chihuahua.-

Durante la mañana de martes, José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos opinó referente a la designación del sacerdote jesuita Javier “Pato” Ávila Aguirre como integrante del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la que había sido aspiración como consejero honorario de la CEDH, el padre y vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Enrique Sánchez Prieto, mejor conocido como “Negris”. Dijo que son situaciones que antes de actuar se tienen que analizar desde lo constitucional como lo convencional.

El presidente de la CEDH evitó abundar en la aspiración y luego declinación de Sánchez Prieto.

HOY. El lunes 17 de julio, Negris se presentó, junto a los otros 30 aspirantes a estos cargos, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo) para desahogar la etapa de entrevista que se establece en la convocatoria emitida por el legislativo, lo que generó polémica al tratarse de un ministro de culto.

Esta controversia se ve acrecentada tras la impugnación presentada por el comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva, en contra de la designación del padre Javier “El pato” Ávila Aguirre como integrante del Consejo de Atención a Víctimas.

En un ´pequeño comunicado, Negris expresó:

“Agradezco a la CEDH la invitación, que me extendieron a participar como candidato a consejero de la misma, manteniendo ya casi una tradición y superando enfoques jacobinos, propios de otros tiempos; tuvieron el valor de invitarme. Consciente de que el Evangelio tiene una proyección social que le pertenece de manera inherente, como lo ha subrayado el Papa Francisco y como se dispone a profundizarlo la Arquidiocesis en su proyecto pastoral diocesano, con D. Constancio Miranda al frente, la defensa de los derechos humanos no requiere de un determinado espacio para seguir adelante. Con todo, para evitar malas interpretaciones, he declinado la invitación que se me extendió. Sigo al servicio del Evangelio, unido a mi Arzobispo y con mis hermanos sacerdotes”.