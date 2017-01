Asisten directores a Foro de Urbanismo Ciudadano

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno Municipal estuvo presente en el Foro de Urbanismo Ciudadano, el cual fue una iniciativa por parte de la sociedad civil para plantear estrategias que permitan el desarrollo de un programa de revitalización del centro histórico de Chihuahua Capital. Al evento acudieron varios directores del municipio, a fin de escuchar las propuestas y planteamientos de los involucrados.

Miembros de la sociedad civil, entre ellos empresarios y representantes de instituciones educativas realizaron este viernes 27 de enero el Foro de Urbanismo Ciudadano en las instalaciones el ITESM Campus Chihuahua con la intención de presentar opiniones de expertos en este tema para definir la visión, los objetivos y una estrategia clara para consolidar un programa de regeneración del centro urbano de la ciudad.

En este sentido, funcionarios municipales de las dependencias de Desarrollo Económico y Turístico, Obras Públicas, Tesorería Municipal y Desarrollo Urbano, así como algunos regidores, acudieron al evento y estuvieron presentes en las conferencias impartidas por especialistas en la materia.

Entre los ponentes que participaron se encuentra el presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, Fernando Carrión Mena, así como el arquitecto Inti Muñoz de la UNESCO; Christopher Leinberger, del Center for Real State and Urban Analisys y Michael Rodríguez, de la George Washington University School of Business.

Al evento acudió la directora de Desarrollo Económico y Turístico, María Granados Trespalacios, además del titular de Obras Públicas, Carlos Cabello, la tesorera municipal, Amanda Córdova, el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo Soto, el director del Instituto Municipal de Planeación, Benito Rodríguez y los regidores Adriana Díaz y Carlos Raynal.

De esta forma, el Gobierno Municipal trabaja para abonar y fortalecer las propuestas de los chihuahuenses, además de buscar estrategias que permitan consolidar estos y otros proyectos para el beneficio de la ciudad.