Asegura Corral que trabajan en mejorar abasto de medicamentos

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseveró que su gobierno sigue trabajando para mejorar el abasto de medicamentos en el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), luego de que un gripo de médicos y enfermeras se manifestaran el viernes pasado para denunciar, entre otras cosas, la falta de fármacos para la derechohabiencia.

Corral Jurado señaló que se ha coordinado con el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, para no dejar que se dejen de surtir los medicamentos en las farmacias de Ichisal y poder alcanzar el 85 por ciento de abasto que es un estándar muy alto.

No obstante, el mismo Ávila reconoció que ya se tiene cubierto cerca del 80 por ciento de las claves de medicamentos, sin embargo ha sido difícil adjudicar la totalidad debido a varios motivos, entre ellos, que en las compras consolidadas con el IMSS quedan muchas claves desiertas y que las farmacéuticas no quieren aceptar los precios del catálogo Causes del Seguro Popular al considerarlos poco competitivos.

Además, el secretario identificó un grave problema financiero en el Ichisal, el cual presenta pasivos cercanos a los mil 200 millones de pesos y un déficit presupuestario anual del orden de los 600 millones, que impide hacer más compras.

“Estamos reforzando nuestro abasto. Lo he tratado varias veces con el secretario de Salud, Ernesto Ávila. Ya hemos hecho una entrega hace un par de meses de varios tráileres y vamos a seguir esforzándonos para cumplir con nuestra propuesta de abasto a un 85 por ciento que es uno de los parámetros más altos. Atenderemos cualquier queja”.