Denunciará PRI a Corral por convocatoria; “es el vocero de Anaya”, dicen

Noticias de Chihuahua.-

Previo al mensaje que ofrecerá el gobernador Javier Corral a los ciudadanos, en torno a las supuestas represalias que el gobierno federal ha tomado en su contra por investigar a priistas, el ex delegado del CEN en Chihuahua y ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, afirmó que se trata de una cortina de humo y que además, se ha convertido en el vocero de Ricardo Anaya, precandidato de la alianza “Por México al Frente”, por lo que no dudan en que lo denunciarán ante las autoridades correspondientes, ante lo que ellos consideran como un acto electoral a favor del aspirante panista.

El priista sentenció que cada vez que la narcoviolencia y la inseguridad repuntan en la entidad, el gobernador Corral Jurado pretende crear cortinas de humo, como ocurrió con la denuncia de las supuestas represalias, justo cuando en una semana habían asesinado a más de 60 personas.

Moreno Peña afirmó que el gobernador no tiene nada que presumir ante el electorado, ni una obra pública, ni tampoco programas que convenzan a la población, por lo que ahora sólo busca encarcelar priistas a falta de la detención del ex gobernador César Duarte.

Asimismo, el ex delegado del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que ya están reuniendo los elementos correspondientes para interponer una denuncia, pues se están utilizando recursos del Estado para favorecer al PAN.