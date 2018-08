Ni acuerdos, ni análisis, en reunión para anteproyecto de Ley de Transporte

Noticias de Chihuahua.-

El anteproyecto de la Ley de Transporte trabajado por las comisiones unidas de movilidad urbana y transporte público de nuevo quedó sin un trabajo de análisis para llegar a acuerdos con los actores del transporte en el estado de Chihuahua, ya que estos se mostraron renuentes, por tercera ocasión, a comenzar con los trabajos y alegaron presuntas informalidades en la forma de convocarlos.

En la reunión previa del pasado lunes, los concesionarios le solicitaron a la presidenta de estas comisiones, Laura Marín Franco, convocar de manera formal, pues solamente se hizo por llamada y además no estaban presentes la totalidad de los diputados que integran la comisión, mismos que no están obligados a asistir ya que se trata de una mesa de trabajo y no de comisión, según les precisó la diputada.

Derivado de esto, la legisladora convocó a los concesionarios a una nueva reunión el día de hoy, sin embargo alegaron que de nueva cuenta no había formalidad pues la invitación fue enviada por el secretario técnico de la comisión que preside Marín Franco y no por la presidenta.

Ante esta situación, la diputada indicó que si no había disposición para trabajar agradecía su asistencia y despidió a los concesionarios, por lo que dicho anteproyecto quedó de nueva cuenta sin trabajar y en espera de resolverse si se presentará dentro de uno de los periodos extraordinarios que quedan pendiente antes del 31 de agosto que concluya la legislatura actual.