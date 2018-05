Maru inicia campaña de la mano de vecinos de la colonia Vistas Cerro Grande

Noticias de Chihuahua.-

En punto de las 00:00 horas la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de Chihuahua, Maru Campos arrancó su campaña en una reunión con vecinos de Vistas Cerro Grande, en donde recibió el apoyo de los ciudadanos y se comprometió a seguir trabajando por Chihuahua y por su gente.

“Estamos empezando, aquí, en Vistas Cerro Grande porque son los consentidos de la ciudad. Y son los consentidos de la ciudad porque mucho han esperado, año tras año, administración tras administración. Por eso, trabajamos juntos para cumplir con nuestros compromisos y mejorar su calidad de vida, con obras y acciones que sí les sirven, como el colector de aguas residuales, pavimentación y la construcción del parque más grande y más bonito de la ciudad, aquí en la colonia. ”, expresó en su mensaje.

Posteriormente, Maru recordó la importancia de las obras y acciones que se realizaron en la ciudad, como talleres productivos, desarrollo personal, apoyo a la economía de las familias, capacitación a emprendedores así como el regreso de la policía escolar.

“Yo les pido que no se rajen, que sigamos caminando juntos, que no se rajen porque nosotros, no nos rajamos. Yo sé que contamos con ustedes y ustedes saben que cuentan con nosotros; no nos dejen solos, vamos a seguir trabajando por Chihuahua.” Finalizó.

Durante el evento, la anfitriona de la casa donde se realizó la reunión, la señora Monserrat y su hija Paty le agradecieron a Maru por todo su apoyo: “Maru le quiero dar muchas gracias porque por usted estoy en Gimnasio Adaptado, me dieron una beca, muchas gracias y que Dios me la bendiga mucho”, externó.