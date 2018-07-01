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Aquí la lista de candidatos a diputados federales

Nancy De Leónauthor
Noticias de Chihuahua.-

El estado de Chihuahua se divide en 9 demarcaciones federales, es decir 9 distritos por los cuales se eligen a los representantes populares que conformarán la Cámara de Diputados, que se integra con legisladores de todos los estados del país. El Instituto Nacional Electoral (INE) presenta la lista de los candidatos a diputados federales por los diferentes partidos políticos que buscan un lugar en San Lázaro.

Candidatos a Diputados Federales por Mayoria Relativa
Partido Nombre Distrito
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ADRIANA FUENTES TELLEZ 1-JUAREZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO IRMA ESTELA NEVAREZ GUILLEN 1-JUAREZ
NUEVA ALIANZA SANDRA MARIA ANTONIETA DUARTE SANCHEZ 1-JUAREZ
POR MÉXICO AL FRENTE CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA 1-JUAREZ
JUNTOS HAREMOS HISTORIA MARIA ESTHER MEJIA CRUZ 1-JUAREZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE MARTHA BEATRIZ CORDOVA BERNAL 1-JUAREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL GERARDO ALBERTO FIERRO GARCIA 2-JUAREZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO HORTENCIA ENRIQUEZ ORTEGA 2-JUAREZ
NUEVA ALIANZA KARLA MICHAEEL ESCALANTE RAMIREZ 2-JUAREZ
POR MÉXICO AL FRENTE LUIS JAVIER MENDOZA VALDEZ 2-JUAREZ
JUNTOS HAREMOS HISTORIA TERESITA DE JESUS VARGAS MERAZ 2-JUAREZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE JURGEN GANSER CARBAJAL 2-JUAREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 3-JUAREZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO FERNANDO OCTAVIO GARCIA GOMEZ 3-JUAREZ
NUEVA ALIANZA CRISTINA ELENA SAENZ QUEZADA 3-JUAREZ
POR MÉXICO AL FRENTE LUCERO NIETO ROMERO 3-JUAREZ
JUNTOS HAREMOS HISTORIA CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ 3-JUAREZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ 3-JUAREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL HIRAM HERNANDEZ ZETINA 4-JUAREZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO BERENICE ABIGAIL VILLEGAS RIVERA 4-JUAREZ
NUEVA ALIANZA JESUS MIGUEL GIACOMAN ROMAN 4-JUAREZ
POR MÉXICO AL FRENTE DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 4-JUAREZ
JUNTOS HAREMOS HISTORIA ULISES GARCIA SOTO 4-JUAREZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE MARIA ANTONIETA PEREZ REYES 4-JUAREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL MARTIN ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ 5-DELICIAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO KARLA CECILIA ARES TERAN 5-DELICIAS
NUEVA ALIANZA JULIO NAZARIO AVILES LEAL 5-DELICIAS
POR MÉXICO AL FRENTE MARIO MATA CARRASCO 5-DELICIAS
JUNTOS HAREMOS HISTORIA ROSARIO GUADALUPE CHAVEZ VALLES 5-DELICIAS
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL MONICA MELENDEZ RAMIREZ 6-CHIHUAHUA
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ALFREDO PEÑA RIVERA 6-CHIHUAHUA
NUEVA ALIANZA CESAR MANUEL CHAVIRA SANCHEZ 6-CHIHUAHUA
POR MÉXICO AL FRENTE MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA 6-CHIHUAHUA
JUNTOS HAREMOS HISTORIA MARCELINO GOMEZ BRENES 6-CHIHUAHUA
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS 7-CUAUHTEMOC
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO CRISTINA MARTINEZ RASCON 7-CUAUHTEMOC
NUEVA ALIANZA ERIK CELIS FLORES 7-CUAUHTEMOC
POR MÉXICO AL FRENTE RAFAEL FRANCISCO JAIME NUÑEZ 7-CUAUHTEMOC
JUNTOS HAREMOS HISTORIA ERACLIO RODRIGUEZ GOMEZ 7-CUAUHTEMOC
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL MINERVA CASTILLO RODRIGUEZ 8-CHIHUAHUA
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO MANUELA ISELA PORTILLO DÍAZ 8-CHIHUAHUA
NUEVA ALIANZA FLOR DE MARIA OLVERA MARTINEZ 8-CHIHUAHUA
POR MÉXICO AL FRENTE ALAN JESUS FALOMIR SAENZ 8-CHIHUAHUA
JUNTOS HAREMOS HISTORIA AMERICA VICTORIA AGUILAR GIL 8-CHIHUAHUA
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL GRACIELA ORTIZ GONZALEZ 9-HIDALGO DEL PARRAL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO OTTO ALBERTO VALLES BACA 9-HIDALGO DEL PARRAL
NUEVA ALIANZA GUADALUPE SILVA RUEDA 9-HIDALGO DEL PARRAL
POR MÉXICO AL FRENTE MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VALDEZ 9-HIDALGO DEL PARRAL
JUNTOS HAREMOS HISTORIA MARIA ELENA ROJO ALMARAZ 9-HIDALGO DEL PARRAL