Aquí la lista de candidatos a diputados federales

El estado de Chihuahua se divide en 9 demarcaciones federales, es decir 9 distritos por los cuales se eligen a los representantes populares que conformarán la Cámara de Diputados, que se integra con legisladores de todos los estados del país. El Instituto Nacional Electoral (INE) presenta la lista de los candidatos a diputados federales por los diferentes partidos políticos que buscan un lugar en San Lázaro.
Candidatos a Diputados Federales por Mayoria Relativa
|Partido
|Nombre
|Distrito
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|ADRIANA FUENTES TELLEZ
|1-JUAREZ
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|IRMA ESTELA NEVAREZ GUILLEN
|1-JUAREZ
|NUEVA ALIANZA
|SANDRA MARIA ANTONIETA DUARTE SANCHEZ
|1-JUAREZ
|POR MÉXICO AL FRENTE
|CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA
|1-JUAREZ
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|MARIA ESTHER MEJIA CRUZ
|1-JUAREZ
|CANDIDATURA INDEPENDIENTE
|MARTHA BEATRIZ CORDOVA BERNAL
|1-JUAREZ
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|GERARDO ALBERTO FIERRO GARCIA
|2-JUAREZ
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|HORTENCIA ENRIQUEZ ORTEGA
|2-JUAREZ
|NUEVA ALIANZA
|KARLA MICHAEEL ESCALANTE RAMIREZ
|2-JUAREZ
|POR MÉXICO AL FRENTE
|LUIS JAVIER MENDOZA VALDEZ
|2-JUAREZ
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|TERESITA DE JESUS VARGAS MERAZ
|2-JUAREZ
|CANDIDATURA INDEPENDIENTE
|JURGEN GANSER CARBAJAL
|2-JUAREZ
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
|3-JUAREZ
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|FERNANDO OCTAVIO GARCIA GOMEZ
|3-JUAREZ
|NUEVA ALIANZA
|CRISTINA ELENA SAENZ QUEZADA
|3-JUAREZ
|POR MÉXICO AL FRENTE
|LUCERO NIETO ROMERO
|3-JUAREZ
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ
|3-JUAREZ
|CANDIDATURA INDEPENDIENTE
|IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ
|3-JUAREZ
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|HIRAM HERNANDEZ ZETINA
|4-JUAREZ
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|BERENICE ABIGAIL VILLEGAS RIVERA
|4-JUAREZ
|NUEVA ALIANZA
|JESUS MIGUEL GIACOMAN ROMAN
|4-JUAREZ
|POR MÉXICO AL FRENTE
|DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
|4-JUAREZ
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|ULISES GARCIA SOTO
|4-JUAREZ
|CANDIDATURA INDEPENDIENTE
|MARIA ANTONIETA PEREZ REYES
|4-JUAREZ
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|MARTIN ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ
|5-DELICIAS
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|KARLA CECILIA ARES TERAN
|5-DELICIAS
|NUEVA ALIANZA
|JULIO NAZARIO AVILES LEAL
|5-DELICIAS
|POR MÉXICO AL FRENTE
|MARIO MATA CARRASCO
|5-DELICIAS
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|ROSARIO GUADALUPE CHAVEZ VALLES
|5-DELICIAS
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|MONICA MELENDEZ RAMIREZ
|6-CHIHUAHUA
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|ALFREDO PEÑA RIVERA
|6-CHIHUAHUA
|NUEVA ALIANZA
|CESAR MANUEL CHAVIRA SANCHEZ
|6-CHIHUAHUA
|POR MÉXICO AL FRENTE
|MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
|6-CHIHUAHUA
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|MARCELINO GOMEZ BRENES
|6-CHIHUAHUA
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS
|7-CUAUHTEMOC
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|CRISTINA MARTINEZ RASCON
|7-CUAUHTEMOC
|NUEVA ALIANZA
|ERIK CELIS FLORES
|7-CUAUHTEMOC
|POR MÉXICO AL FRENTE
|RAFAEL FRANCISCO JAIME NUÑEZ
|7-CUAUHTEMOC
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|ERACLIO RODRIGUEZ GOMEZ
|7-CUAUHTEMOC
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|MINERVA CASTILLO RODRIGUEZ
|8-CHIHUAHUA
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|MANUELA ISELA PORTILLO DÍAZ
|8-CHIHUAHUA
|NUEVA ALIANZA
|FLOR DE MARIA OLVERA MARTINEZ
|8-CHIHUAHUA
|POR MÉXICO AL FRENTE
|ALAN JESUS FALOMIR SAENZ
|8-CHIHUAHUA
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|AMERICA VICTORIA AGUILAR GIL
|8-CHIHUAHUA
|PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
|GRACIELA ORTIZ GONZALEZ
|9-HIDALGO DEL PARRAL
|PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
|OTTO ALBERTO VALLES BACA
|9-HIDALGO DEL PARRAL
|NUEVA ALIANZA
|GUADALUPE SILVA RUEDA
|9-HIDALGO DEL PARRAL
|POR MÉXICO AL FRENTE
|MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VALDEZ
|9-HIDALGO DEL PARRAL
|JUNTOS HAREMOS HISTORIA
|MARIA ELENA ROJO ALMARAZ
|9-HIDALGO DEL PARRAL