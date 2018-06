Aprueban panel para nombrar a Auditor Superior del Estado

Noticias de Chihuahua.-

El Congreso del Estado aprobó el procedimiento para la elección de un Auditor Superior del Estado y la conformación del panel de especialistas que integrarán las ternas de los perfiles que contenderán por este cargo, mismos que serán nombrados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo.

El nombramiento de quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado se sujetará a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y al siguiente procedimiento:

I. Se integrará un Panel de nueve Especialistas, quienes conformarán la terna de aspirantes a ocupar el cargo de que se trata, y se designarán de la siguiente manera: a. Cinco por el Poder Legislativo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. b. Cuatro por el Poder Ejecutivo. No podrá haber más de cinco integrantes de un mismo sexo.

Entre las especificaciones se indica que no podrá haber más de cinco miembros de un mismo sexo y quienes integren el panel de especialistas deberán contar con la ciudadanía mexicana; tener una edad mínima de 30 años; no haber recibido condena por algún delito doloso, ni inhabilitación en el servicio público; acreditar ser personas con experiencia y de reconocida trayectoria en materia anticorrupción; no haber ocupado cargo público, ni cargo de dirección nacional, estatal o municipal, en algún partido político, en los últimos cinco años.

También se restringe la participación a quienes hayan sido candidatos propietarios o suplentes por ambos principios en el proceso electoral inmediato anterior al de su designación y deberán presentar la declaración de inexistencia de conflicto de interés.