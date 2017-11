Aprueban creación de registro de deudores alimentarios

Noticias de Chihuahua.-

Partidos tendrán que establecer como requisito para candidaturas no estar en el registro de deudores

Con 27 votos a favor y dos en contra se aprobó la creación del registro de deudores alimentarios, misma que estará a cargo del Registro Civil y en el que se incluirán todos aquellos padres que incumplan con las pensiones alimenticias de sus hijos.

Ante el incremento de divorcios que alcanza los 36 mil 255 registrados entre 2010 y 2015 y los casos de solicitud de pensión que se elevan al 78 por ciento, los diputados consideraron necesario establecer una figura para obligar a dar estos pagos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 67.5% de los hogares sostenidos por madres solteras, no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de acciones que los deudores alimentarios hacen valer para evadir esa responsabilidad.

En el marco jurídico actual no existen mecanismos eficaces para garantizar este pago, teniendo solamente uno en donde se descuenta de la nómina el pago, pero al no tener todos un patrón o trabajo formal, esto se intenta cobrar por medio de una orden judicial que no se cumple a cabalidad.

Por tal motivo fue aprobado este mecanismo bajo las siguientes consideraciones: