Aparición de Corral en spot del PAN no vulnera la normativa electoral: TEPJF

Noticias de Chihuahua.-

El PRI y MORENA denunciaron al PAN por usar indebidamente su pauta porque difundió, durante la campaña federal, promocionales donde aparecen Javier Corral, gobernador del Estado de Chihuahua y Miguel Ángel Mancera, otrora jefe de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, denunciaron a los referidos ciudadanos por la violación a los principios de imparcialidad y neutralidad.

La Sala Especializada resolvió que Miguel Ángel Mancera no vulneró la normativa electoral porque ya no tenía el carácter de servidor público en la fecha en que se empezaron a transmitir los promocionales, aunado a que no se advierte que se haya ostentado con tal carácter ni hay elementos de prueba que indiquen que para su grabación se utilizaron recursos públicos.

En el caso de Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, se resolvió que su aparición en los spots denunciados se encuentra enmarcada en su derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación política, ya que en la propaganda electoral no se identifica el cargo público que desempeña; el pronunciamiento que realizó no lo hizo en su calidad de gobernador y los promocionales no se transmitieron en la entidad federativa que gobierna, por lo cual se privilegió el derecho a la libertad de expresión.

En tales circunstancias, tampoco se advierte que la aparición de los ciudadanos denunciados actualizara un uso indebido de la pauta por lo cual fue inexistente la infracción atribuible al PAN.