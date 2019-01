Anuncia la UACH clases con Korea Foundation de literatura, cine coreano y cultura corporativa

Noticias de Chihuahua.-

La internacionalización es un concepto cada día adquiere más importancia en el aspecto académico. Los estudiantes pueden acceder a diversos programas para trasladarse a otras ciudades e incluso otros países y así asimilar conocimientos y experiencias que de otra manera no abrían sido posibles.

Sin embargo, esta movilidad no siempre es posible por motivos personales o económicos. Gracias a las plataformas digitales, este ya no es un impedimento, pues la Universidad Autónoma de Chihuahua, en conjunto con el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ponen a disposición las clases optativas de la Korea Foundation for Latin America (Fundación Corea para Latinoamérica.)

Estos e-courses se impartirán por medio de una plataforma en línea en tiempo real desde otra ciudad o país, solicitándole a los estudiantes que acudan a las instalaciones del Instituto Confucio, en el Campus 1 de la UACH, para tener acceso a las ponencias. Las clases inician el próximo lunes 21 de enero, y continuarán hasta el 23 de mayo. Entre los temas a tratar se incluyen algunos como literatura y cine coreano, la cultura corporativa del este de Asia o Corea, a través de su religión e historia.

Algunos de los ponentes son catedráticos de instituciones académicas foráneas ubicadas en Argentina, Perú o España, además de Corea del Sur. También participarán maestros de algunas universidades mexicanas.

Cabe resaltar que estos cursos son totalmente gratuitos y están disponibles solo para estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de Contaduría y Administración, de Economía y Negocios Internacionales, y la de Filosofía y Letras.

Para más información se puede acudir a la Coordinación de Servicios Internacionales con la Lic. Martha Zúñiga o enviar un correo ammzuniga@uach.mx. El teléfono es (614) 238 2079 Ext. 8422. También se pueden consultar las bases en la Secretaría Académica de las facultades participantes.