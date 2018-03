Anuncia Corral amparo vs resolución de la PGR que exonera a César Duarte

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral indicó que buscará combatir, mediante el amparo, la resolución de la PGR que exonera al exgobernador César Duarte del delito de lavado de dinero y otros, ya que Chihuahua es víctima, es sujeto perjudicado por el saqueo al patrimonio de la entidad.

Indicó que en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado se ha comprobado el delito de lavado de dinero cometido por el exgobernador, a pesar de que la PGR haya desechado someterlo a proceso por esa causa, lo que confirma la vergonzosa actuación de esa instancia federal.

Entrevistado vía telefónica por medios nacionales, el gobernador anunció que además de las acciones legales, convocará a la ciudadanía a una asamblea informativa para enterarla a detalle de esta resolución, así como del estado que guarda la solicitud de extradición de César Duarte en la que presentarán esta misma semana dos órdenes de aprehensión más para sumar un total de 13.

Cuestionado en torno a la resolución de la PGR de no iniciar causa en contra del exgobernador por el delito de lavado de dinero y otros, Javier Corral señaló que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado han demostrado ese delito.

Dijo que la resolución tiene sorprendida e indignada a la ciudadanía, porque todos saben de la riqueza desmedida del exgobernador, a quien le han asegurado 21 propiedades, 17 de los cuales son ranchos y otros 4 bienes, uno de ellos de 30 mil hectáreas, más grande que el territorio de la ciudad de Chihuahua, abundó.

Dijo que la denuncia presentada hace ya más de tres años por el licenciado Jaime García Chávez, fue la que inició toda la discusión del enriquecimiento inexplicable del exgobernador Duarte, precisamente la que colocó con mucha claridad la fortuna que amasaba ya para ese entonces el gobernador.

Recordó lo que públicamente contestó el exgobernador Duarte, cuando una reportera de Televisa lo cuestionó en su despacho sobre la transferencia de fondos del Estado al Banco Unión Progreso: “a lo macho que no la leí, a lo macho que no me enteré de lo que estaba firmando”…

Se refería al contrato por el cual, él autorizaba a Banorte a transferir de una de sus cuentas personales, 75 millones de pesos para ser depositados en el fideicomiso del Banco Unión Progreso de Chihuahua y con eso hacerse del 14 por ciento de las acciones de este banco.

Pero además, agregó el gobernador Corral, porque esa acción ya hablaba de la capacidad económica de Duarte y que tenía un conjunto de delitos alrededor, tales como lavado de dinero, uso abusivo de facultades y funciones, uso indebido de competencia del estado, peculado y otros, que a lo largo de 3 años y medio, la PGR lo que hizo fue mantener prácticamente inactiva la investigación en torno de las acusaciones.

“A lo que se dedicó el encargado de esta unidad, a quien le dicen “Chicho”, fue a tratar de justificarle al exgobernador posibilidades de ingreso, o fuentes de ingreso, para justificar que su patrimonio podía hacer ese depósito, una actuación indebida de la PGR”, explicó Corral Jurado.

Sabíamos que no iban a investigar por el tiempo que tardaba, lo que nunca imaginé, añadió, es que iban a llegar al cinismo de decretar el no ejercicio de la acción penal.

Informó que convocará a la ciudadanía a una Asamblea Informativa para darle a conocer los detalles de estas acciones de la PGR, así como del procedimiento de extradición en el que está empeñada la firma del Secretario de Gobernación, de que deberá ser un proceso con certeza jurídica, lo cual no ha sucedido hasta el momento.