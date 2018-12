Reestructura es la única alternativa para obra pública en 2019: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado indicó que la reestructura total de la deuda pública del estado es la única alternativa para poder generar más obra pública en el 2019, toda vez que el presupuesto de inversión federal se vería reducido en un 30 por ciento.

El mandatario presentó por oficialía de partes la iniciativa para reestructurar los 48 mil 855 millones de pesos, lo que representa la totalidad de la deuda pública, y que no se podrá exceder un plazo de 25 años.

Sin embargo, varios diputados han convocado a no aprobar este proyecto hasta que el Estado no ofrezca una explicación pormenorizada del mismo, así como de los beneficios reales que traería la contratación de un nuevo préstamo bancario.

“Hay algunos diputados, no podemos decir que todos porque hemos venido hablando con le Congreso, ahora resulta que no solamente el gobierno federal no nos va a ayudar en términos de inversión y recursos, ahora tampoco quieren permitir la reestructura de la deuda de Chihuahua ni siquiera para obtener recurso propios adicioanles”, señaló Corral.

Por ello, instó a los legisladores a no caer en contrasentidos ni obstruir las oportunidades de crecimiento del estado y a que apoyen la iniciativa del ejecutivo para lograr una reducción en el costo del servicio de la deuda pública.