Analizarían forenses argentinos restos hallados en casa del abueslatro de Alondra

Noticias de Chihuahua.-

Tras el rastreo realizado esta mañana en las inmediaciones del Libramiento Oriente para buscar a la niña Alondra Nolasco Corpus, quien desapareció el 18 de septiembre del 2017, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que ya cuentan con datos importantes para avanzar en las investigaciones, pero también que recurrirán a especialistas para analizar algunas evidencias, entre ella, los restos óseos que fueron localizados en la casa del abuelastro de la menor a mediados de año.

“En este sentido, manifestó que en cuestión de días o semanas se podría sumar a esta tarea el equipo argentino de de expertos forenses que han apoyado en la identificación de restos óseos en la zona occidente del estado, ya que se trata de material muy delicado que podría comprometerse y requiere el tratamiento de especialistas que permitan obtener datos sin dañarlo.

A inicios de junio, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en la vivienda de Ramiro C. C., abuelastro de la menor, donde fueron localizados algunos huesos muy pequeños y calcinados que hasta el momento no han podido ser identificados.

Alondra Nolasco desapareció el 18 de septiembre del 2017 de su vivienda en la colonia Vistas del Norte, y desde entonces es buscada por agentes de la Fiscalía General del Estado y por la organización “Justicia Para Nuestras Hijas”.

Ramiro, quien era pareja de la abuela de la niña, es uno de los principales sospechosos de la desaparición de la menor, y desde el año pasado, renunció a su trabajo y por tanto se desconoce su paradero.