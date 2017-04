Amparos extras de ex funcionarios también son investigados

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informara que 62 ex funcionarios ligados al ex mandatario César Duarte han interpuesto solicitudes de amparo y que en algunos casos no existe una orden de aprehensión, pero por temor recurrieron a la justicia federal, hoy la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, dio a conocer que no se limita a que los que están detenidos continúen su curso en la vinculación a proceso.

Recalcó que los amparados no impedirán que los que resulten involucrados en bases a la investigación, asuman su responsabilidad ante la justicia.

Se le cuestionó a la funcionaria estatal qué pasará con los que solos se ampararon sin ser señalados. Respondió con risas que fue llamativo el que aparecieran sus nombres como amparados, por lo que queda claro que las investigaciones siguen en curso.

Cabe recordar que algunos de los amparados que incluyen ex alcaldes y empresarios, según se publicó en días pasados fueron:

Mario Trevizo Salazar, Oscar Javier Cordero Fourzan, Blanca Georgina Juárez Domínguez, Jaime Arturo Fuentes Ornelas, Oswaldo Martínez Rempening, Juan Carlos Flores González, Sergio Belmonte Almeida, Gabriel Aude Venzor, Gilberto Mauricio Romero y Fidel Pascacio Pérez Romero.

Además de Pedro Genaro Hernández Flores, César Edel Guerrero González, Miguel Ángel González García, Ever Eduardo Aguilar Sandoval, Maurilio Ochoa Millán, Roberto Dittrich Nevárez, Oscar Eugenio Baeza Fares, Juan Manuel Bremer Ochoa, Enrique Antonio Navarrete Jurado, Rafael Arteaga Maldonado, Jorge Salazar López y Laura Rosa Solís Carrillo.

También Jaime Agustín Fong Ríos, Ana Edith Lozoya De Alba, Leonel de la Rosa Carrera, Eloy Soto Payán, Gilberto Baeza Mendoza, José Alonso Enríquez Vázquez, Guillermo Dowell Delgado, David Dajlala Ricarte, Sergio Jurado Medina, Jaime Enríquez Ordóñez, Iram Alberto Arellanes Corral, Oscar Javier Cordero Fourzán, Guillermo Federico Duarte Medina, Carlos Daniel Alonso Guzmán, Jesús José Sáenz Gavaldón, Wendy Ronquillo Cruz, Jaime Galván Guerrero, Antonio Tarín (tramitó el amparo en la Ciudad de México), Liz Aguilera García (en el sistema aparece como Liz Aguilar García), Víctor Manuel López Lozano.

Manuel Marcelo González Tachiquín, José Francisco Chávez Michael, Rafael Servando Portillo Díaz, Lourdes Josefina Juárez Porras, Saúl Jacob Martínez Rempening, María Luisa Tagle Jiménez, Raymundo Romero Maldonado, Enrique Serrano Escobar y Luis Enrique Cuevas.