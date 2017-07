Amparos de empresarios vinculados a Duarte no afectan investigaciones: Stefany Olmos

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, indicó que los amparos promovidos por seis empresarios implicados en el presunto desvío de 246 millones de pesos del erario del estado de Chihuahua a campañas del PRI, no afecta las investigaciones que están en curso ni tampoco que pudieran llegar a ser requeridos por las autoridades en algún momento.

Olmos Loya refirió que, tal como ocurrió con los diversos ex funcionarios que se han amparado a lo largo del año, los juicios interpuestos por estos empresarios tienen por objetivo que las autoridades locales les informen si existe o no procesos penales u órdenes de aprehensión en su contra, mas no para frenar investigaciones.

Añadió que por el momento no pueden informar públicamente si en efecto hay carpetas abiertas en contra de estas personas, quienes fueron señaladas como representantes de empresas que participaron en la simulación de contratos con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para lograr extraer 246 millones de pesos en el 2016.

Los amparos fueron promovidos el 11 de julio ante el Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal en la CDMX por las siguientes personas:

Sandibel Gallardo Gallardo, representante de Servicios y Asesorías Samex, que firmó un contrato de 55 millones de pesos para “talleres para mil 600 padres de familia”.

José Juan Saliano González, de la firma Servicios y Asesorías Sinax, señalada por un contrato con la Secretaría de Educación, también de 55 millones de pesos, para “capacitación y actualización de docentes”.

Aaron Talavera Mejía, en tanto, representó a Servicios y Asesorías SISASS para la firma de un contrato de 46 millones de pesos supuestamente destinados a un “curso sobre ecología y medio ambiente”.

Junto con estas personas, promovieron amparos Giovanna Itzel Saliano Gallardo, Alejandra Payán Becerril y María Marta García Hernández.

El cuatro contrato de la Secretaría de Educación, por 90 millones de pesos, fue asignado a Despacho de Profesionistas Futura, pero no se detectó hasta ahora algún amparo de la representante de esta empresa, María de Lourdes Gallardo Carrillo.

Según la Fiscalía de Chihuahua, las cuatro empresas tienen el mismo domicilio para recibir notificaciones, además de haber sido constituidas con algunos días de diferencia en agosto de 2015.