Amlo está dolido por el debate; su opinión me es irrelevante: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, descalificó las declaraciones del candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Delicias aseguró que su gobierno era un fracaso y lo comparó con el exmandatario César Duarte Jáquez.

El candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, le exigió al gobernador Javier Corral que le pague a los maestros de la Sección 42 del SNTE, quienes están en paro laboral, además de asegurar que el mandatario estatal “es igual a Duarte” y utilizar calificativos como “alcahuete y matraquero” en su contra.

Al respecto, el mandatario estatal señaló que probablemente AMLO esté dolido por su mal desempeño en el debate pasado, además de considerar que sus declaraciones han caído en excesos que han hecho que pierda relevancia y respeto.

“Yo la verdad de las cosas no tengo opinión sobre eso. Los hechos y los dichos hablan por sí mismos. Entiendo que anda medio dolido del debate pasado pero nosotros no tenemos la culpa de su propio desempeño. Yo ahí lo dejo, para mí no es relevante. Hace mucho tiempo que dejó de ser para mí un personaje respetable y respetado en el país. Hoy ha llegado a excesos declarativos muy penosos así que para mí no tiene relevancia”.