Amagan concesionarios con paro si sigue proyecto de Ley de Transporte

Noticias de Chihuahua.-

Concesionarios de las diversas modalidades de transporte, encabezados por el líder de la CTM, Francisco Lozoya Ontiveros, advirtieron que harían un paro generalizado si el Congreso del Estado continúa con el proyecto de Ley de Transporte.

Lozoya Ontiveros acusó a la diputada Laura Marín, promovente de esta Ley, de querer sacar un dictamen al vapor, sin el respaldo de los transportistas y con base en criterios personales, por lo que aseguró que el gremio está dispuesto a hacer un paro a nivel estatal en todas las modalidades.

“La diputada Laura Marín se ha afanado a querer implementar la nueva ley transporte, pero ahorita me hago acompañar no únicamente de la modalidad de transporte urbano, sino también taxis, domperos, piperos, no sé cual sea el afán de que sí se dé la Ley, si lo que tiene que hacer la señora es una entrega recepción tranquila a los que van a llegar”, refirió Lozoya.

El líder de los concesionarios refirió que existen varios aspectos de la Ley que no les “place” como la reducción de la vida de las concesiones o que éstas no se puedan heredar, sin embargo, no se ha logrado establecer el diálogo y las negociaciones por que la diputada Marín es la que ni siquiera los ha invitado de manera formal.

“Se ha atrevido a decir incluso mentiras porque el que cuenta mentiras es mentiroso y si ella está manifestando que la gente en Ciudad Juárez está de acuerdo y que la capital no está lista o no quiere ceder, nos dimos cuenta de que es una gran mentira”