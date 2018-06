Amagaba Villarreal con protestas para acelerar desvíos pactados con Duarte y Tachiquín

Noticias de Chihuahua.-

Durante la audiencia inicial por el desvío de cinco millones de pesos del erario en el que se involucra ex secretario de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal Aldaz, el Ministerio Público presentó varios testimonios que coincidieron en que el líder sindical utilizaba su autoritarismo para imponerse sobre el magisterio y amenazaba con movilizar a los docentes a fin de que se agilizaran desvíos de recursos públicos previamente pactados con el exgobernador César Duarte Jáquez y la Secretaría de Educaión y Deporte.

Un primer testigo con identidad reservada refirió que a lo largo de la administración de César Duarte Jáquez se realizaron varios desvíos de recursos públicos, utilizando el organismo Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) aprovechando los lineamientos que se seguían con este ente, a favor de Alejandro Villarreal.

Dichos lineamientos permitían a SEECH recibir recursos para cubrir compromisos acordados con el SNTE mediante minutos firmadas por Villarreal, el secretario de Educación y Deporte y el propio gobernador César Duarte. La última minuto fue celebrada en el 2015 con rúbrica de Marcelo González Tachiquín.

Sin embargo, desde el 2013 se reformaron algunas disposiciones en materia educativa y fiscal donde quedaban anulados los convenios estatales y que entrarían en vigor, precisamente, en el 2015.

Otro testigo sostuvo que aunque la ley ya no permitía este tipo de apoyos, Gobierno los seguía pagando para tener contento al secretario general de la Sección 8 pues era bien sabido “tenía poder de autoritarismo sobre los maestros” y que “podía desquiciar el sistema educativo a través de huelgas”.

“A pesar de que no era permitido, año con año se siguieron pagando dichos apoyos económicos para no tener problemas con el SNTE, ya que Alejandro Villarreal como secretario feneral era muy fuerte, es decir, tenía poder de autoritarismo sobre los maestros, los cuales lo seguían por temor a perder sus puestos o plazas, y ante la falta de pagos al SNTE8, él podía desquiciar el nivel educativo a través de huelgas. A su vez, al gobierno le convenía conservar como aliado al SNTE 8, y a su partido nacional, Nueva Alianza (Panal), obteniendo un beneficio mutuo entre el gobierno bajo la administración de César Duarte y el sindicato… En base a ese beneficio mutuo que se tenía, existían conceptos que nunca estuvieron minutados y aun así, se realizaba el trámite, y si la Secretaria de Hacienda lo aprobaba, el dinero se entregaba. En el caso particular, el “Bono para Maestros Jubilados” y las “Becas para hijos de maestros que cursaran el nivel medio superior” se comprobaban a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua mediante la firma de recepción de cada uno de los beneficiarios mediante el listado tipo nómina”.