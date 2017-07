Álvarez Monge no sabe ni negociar con su propia fracción: Isela Torres

Noticias de Chihuahua.-

La Subcoordinadora de la Bancada del PRI en el Congreso, Diputada María Isela Torres Hernández, afirmó que su grupo parlamentario le hizo un gran favor al Partido Acción Nacional al aceptar el bajar el tema de la anticorrupción del Orden del Día de la sesión extraordinaria ya que de haberse votado, habría sido en negativo y tardado hasta un año más en volverse a subir al pleno.

“El día de la sesión hubiesen perdido porque no tenían los votos, yo sabía que si lo subían iban a perder. No es el afán estar perjudicando al gobierno de esta manera, no nos afecta para nada el Sistema Estatal Anticorrupción… Hay quien afirma que ‘cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde’ y a lo mejor les va a tocar a ellos rendir cuentas ante los órganos que hoy están creando” afirmó

Sobre el mismo tema, el líder panista Fernando Álvarez Monge, dejó en claro que “con el PRI no van a negociar” a lo cual la legisladora juarense respondió que jamás, se ha pedido ningún tipo de negociación.

“No vemos que haya negociación ni con los de su propia fracción, menos que tenga capacidad para negociar con otras fracciones, además sabemos que no incide de ninguna manera en las decisiones de su jefe” mencionó Torres Hernández.

Reiteró que los temas se bajaron a petición del propio PAN por falta de votos y que jamás se ha ocultado la manera en la que va a votar el PRI porque no están convencidas de ninguno de los dos temas por las inconsistencias y vacíos que se han presentado en los dictámenes.

“Son mayoría y se supone que tienen la capacidad para negociar los votos suficientes, pero en esos temas no nos van a convencer nunca” puntualizó la Diputada de Juárez.