Alistan reunión entre SEP, Sección 42 y SEyD para revisar prestaciones de docentes

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que se está en la espeta de que se produzca la reunión entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), representante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y personal de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) para revisar las prestaciones que exigen docentes del estado.

Corral Jurado refirió que se sostiene el acuerdo logrado entre el sindicato y el gobierno para mantener abiertas las mesas de negociación para resolver el pago de prestaciones que el magisterio exige y que incluso ya se han cumplido con algunas de ellas.

Reiteró que el gobierno ha reconocido los errores al dilatar por meses el pago de muchos maestros interinos u de nuevo ingreso y se ha comprometido a reconocer las prestaciones que se hayan producido hasta antes del 31 de mayo del 2015 y a buscar medidas alternativas para quienes no se hayan armonizado o no entraron al nuevo sistema prestacional.

En cuanto a la clave L y L Plus, el jefe del ejecutivo manifestó que será en la reunión que se celebrará en la Ciudad de México donde se defina si se aplica o no, sin embargo confío en que se seguirá avanzando siempre por la vía del diálogo para no caer en una situación como el paro laboral que se extendió desde el 17 hasta el 28 de abril.