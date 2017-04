Alistan diputados de Morena demandas contra Auditor

Noticias de Chihuahua.-

El diputado de la bancada de Morena, Pedro Torres Estrada, informó que se encuentran preparando las denuncias administrativas y penales en contra del auditor Ignacio Rodríguez Bejarano.

Las denuncias estarían lista para la próxima semana y estarían analizando si se van solamente por la vía administrativa, interponiéndola ante el Congreso o si se van por la penal, la cual caería en la cancha de la Fiscalía General.

El legislador consideró a Rodríguez Bejarano como una persona corrupta y “abiertamente cínica” al intentar permanecer en un cargo que se le entregó violando el artículo 9 previsto en la Ley de Auditoría.

“Es insostenible esta persona en la Auditoría, por mucho que quieran sostenerlo algunos diputados, legalmente esta persona no puede estar en esta posición”, señaló Torres Estrada.

Quien funge como presidente de la comisión de transparencia en el congreso local, señaló que estas denuncias ya están siendo trabajadas para presentarlas en no más de una semana, ya que el Auditor no entiende que está cometiendo delitos por usurpación de funciones y sus trabajos al frente de este órgano fiscalizador no cuentan con validez.

El diputado de Morena habría presentado antes de las entrevistas a los aspirantes a este cargo un exhorto al mismo poder legislativo para frenar el procedimiento y realizarlo en el marco de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, propuesta apoyada por el diputado panista, Jorge Soto Prieto.

La propuesta fue rechazada por los legisladores, a excepción de Soto y los dos diputados de Morena, y previo a la votación de “madruguete” para designar a un auditor, el diputado del PAN denunció la inelegibilidad de uno de los candidatos y la importancia de frenar esta elección, lo cual de nueva cuenta fue rechazado por la mayoría de los diputados.