Alertas de viaje de EUA se deben a que medios magnifican inseguridad

Noticias de Chihuahua.-

Ante la última alerta de viaje emitida por el gobierno de los Estados Unidos para que sus ciudadanos se abstengan de visitar Chihuahua, el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que esto deriva del manejo que dan algunos medios al tema de seguridad.

“Las alertas que emite Estados Unidos hacia cualquier entidad es sólo por los medios, la realidad es que no es una investigación sólida y muchas veces muchos medios, no todos, la mayoría no lo hacen, pero muchas veces esta atmósfera de inseguridad se crea por los medios que magnifican las notas y esto provoca que manden este tipo de alertas”.