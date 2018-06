Ahora promociona Corral a Barrales para jefa de gobierno de CDMX

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, apareció en un nuevo spot de la coalición Por México al Frente (integrada por el PAN, PRD y MC) para promocionar la imagen de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales Magdaleno.

En su mensaje, Corral Jurado señala que es obligación del PAN combatir la corrupción y la impunidad con ayuda de Alejandra Barrales, que fue presidenta nacional del PRD, toda vez que cuenta con la experiencia necesaria y “tiene las faldas bien puestas”.

En mayo pasado, el PRI y Morena presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por posibles delitos electorales por su aparición en spot del PAN en favor del candidato Ricardo Anaya Cortés.

El TEPJF resolvió que su aparición en los spots denunciados se encuentra enmarcada en su derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación política, ya que en la propaganda electoral no se identifica el cargo público que desempeña; el pronunciamiento que realizó no lo hizo en su calidad de gobernador y los promocionales no se transmitieron en la entidad federativa que gobierna, por lo cual se privilegió el derecho a la libertad de expresión.