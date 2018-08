Agradece ciudadano apoyo recibido por agentes de la Policía Vial

Noticias de Chihuahua.-

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, adscritos a la División de la Policía Vial quienes auxiliaron a un ciudadano que tuvo problemas mecánicos con su motocicleta cuando circulaba sobre el Periférico de la Juventud a la altura de la avenida Juan Escutia, fueron reconocidos a través de redes sociales.

Durante la tarde de ayer viernes y al ver la situación, los agentes estatales, en cabal cumplimiento a la labor policial de servir y proteger, se acercaron al ciudadano para brindarle la seguridad y apoyo necesario.

El afectado comentó a los efectivos que metros atrás se había quedado sin combustible por lo que tuvo que caminar y empujar la motocicleta durante varias cuadras en busca de una estación de gasolina cercana.

Los Policías Viales, implementaron el protocolo de apoyo ciudadano al resguardar la integridad física del conductor del vehículo, para posteriormente llevarle combustible.

Esta acción de compromiso social fue de inmediato reconocida por el usuario de la red social Facebook, Alan Pérez Piñón, quien narró en su publicación como fue apoyado por los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.

“Jamás pensé en la vida hacer esto, y nunca me pasó por la mente, pero hoy me han cerrado la boca, esto es de admirarse no cualquiera se anima a ayudar al jodido, ¡Felicidades!”, expresó.