Agentes de Fiscalía envían carta a Corral por descuentos a su sueldo

Noticias de Chihuahua.-

Mediante este comunicado los empleados de la Fiscalía General del Estado queremos hacerles saber nuestra inconformidad y decepción por la administración que estamos teniendo en estos momentos, ya que como es de conocimiento de general y en primer término estamos padeciendo una sobre saturaciones de trabajo esto relacionado directamente con la falta de elementos, dadas la jornadas laborales tan extensas, donde muchas veces se tiene que trabajar más de 12, 15, 20 horas seguidas, sacrificando familia, compromisos e incluso de simple recreación, además de ganar un famélico salario de 10 mil pesos mensuales, debemos hacer mención que cada día 30 o 31 llegan descuentos pero ya de manera meramente recaudatoria a costa de los empleados nos parece absurdo que se nos comisione alguna diligencia fuera de la ciudad y por no checar nos descuenten el día, apenas este pasado día 31 de mayo a compañeros les llegaron más de 2000 pesos de descuento que es ridículo, porque no podemos llegar 10 o 15 minutos tarde pero si debemos de tener la “camisa bien puesta” para doblar turnos sin recibir horas extras, no queremos pagar con nuestros salarios el déficit económico con el que cuenta el estado, no es justo, no olvidemos que los compañeros policías están cayendo constantemente, además de que no reciben lo mínimo necesario para el desempeño de su tan peligrosa labor, caímos en la habladuría de nuestro gobernador cuando nos citó en el centro de convenciones y pomposamente nos habló de aumentos salariales que fueron mentiras ya que no se ha recibido ningún aumento al salario, ayuda para las viviendas vía Infonavit que también solo se quedó en palabras, entre otros beneficios que jamás se cumplieron, palabras al aire, se habló de una homologación de sueldos con la defensoría pública pero jamás se dio, ahora ya se sabe el por qué los Ministerios Públicos tratamos de incorporarnos a las filas del Supremo Tribunal de Justicia o cualquier otra oportunidad laboral, no debemos de olvidar que las nuevas generaciones que están saliendo de la academia no están durando ya que una vez que tienen la experiencia en la institución salen corriendo, ojo no estamos hablando de nuestros jefes inmediatos ya que estamos muy conformes con ellos ya que los mismos han sido tropa y saben nuestras carencias pero dicho sea de paso no pueden hacer nada, pero eso si se paran el cuello en otros estados y se llenan la boca diciendo que somos los mejores Ministerios Públicos del país y la mejor policía de investigación, pero la verdad es que no competimos con sueldos de ningún estado, es increíble que en estados como Monterrey, Baja California, Guadalajara, la Ciudad de México, los salarios estén cerca de los 40 mil mensuales y no están capacitados de la misma manera que nosotros, y pues ya ni hablemos de nuestro servicio médico si es que a eso se le puede llamar servicio de verdad ridículo, la única petición por nuestra parte es el respeto y la dignificación de nuestra labor, porque muy orgullosamente seguimos laborando no por el beneficio de uno solo, si no por el beneficio de nuestra ciudad, y no se preocupe señor gobernador el lunes ahí estaremos con la camisa bien puesta!!!

Solicitando que esta declaración sea anónima esto porque tememos que se tome algún tipo de represalia en contra nuestra puesto que contamos con antecedentes donde se han tomado acciones en contra de compañeros que externaron su inconformidad.