Afectados 18 centros de salud estatales por violencia; clínicas e IMSS funcionan normalmente

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, indicó que son 18 los centros de salud en la zona serrana del estado que actualmente tienen problemas de operación debido a la violencia, sin embargo el servicio en clínicas particulares y centro del Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) operan con normalidad.

Ávila Valdez confirmó que debido a los hechos violentos suscitados en el municipio de Gómez Farías y regiones aledañas, se tuvieron que retirar a pasantes y residentes, mientras que algunos centros de salud cerraron operaciones.

El funcionario reparó que, si bien no hubo ataques directos al Hospital Regional de Gómez Farías durante el último enfrentamiento, sí se violentarion vehículos de la Secretaría de Salud y se privó de la libertad al doctor Blas Juan Godínez que trabaja para el Estado, pero no hubo problemas para otros centros de salud públicos o privados, y solo los trabajadores de la salud estatales optaron por retirarse.

“Hay unos factores que habría que considerar, pero yo me he preguntado porque el IMSS no ha cerrado, quizá el IMSS es un poco más estricto en sus medidas contra los trabajadores que no van… otras clínicas también”.

Ávila Valdez añadió que por el momento se ha solicitado más presupuesto para contratar a más médicos que trabajen de base en la región noroeste, en primera instancia los 18 que se necesitan para hacerse cargo de los centros cerrados o mermados.

De igual manera se ha girado la orden para que las caravanas de unidades médicas móviles se trasladen de inmediato a la región para prestar los servicios necesarios y que la población no se vea afectada.

Finalmente, el doctor indicó que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad han sumado esfuerzos para movilizar una cantidad mayor de elementos a la región con el objetivo de garantizar la seguridad de los médicos, enfermeras y personal administrativo.