Advierte Corral buenos tiempos para Chihuahua con gobierno de AMLO

Noticias de Chihuahua.-

Durante su visita a Ciudad Juárez, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, advirtió que el estado, y sobre todo la frontera, vivirán buenos tiempos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Corral Jurado comentó que a la fecha se ha reunido prácticamente con todos los funcionarios que integrarán el gabinete de López Obrador a partir del 1 de diciembre lo que le ha permitido ver señales de optimismo y esperanza.

Apenas hoy conversó con Graciela Márquez Colín, próxima secretaria de Economía para coordinar la la descentralización de la Subsecretaría de Minería que tendrá sede en Chihuahua, así como entregarle una serie de proyecto para la entidad y Ciudad Juárez.

“Advierto un muy bien ambiente que vamos a tener con el próximo gobierno… Conforme he avanzado en mi trato con el presidente electo, con quien hemos tenido muy buena cercanía y en la medida que conocemos al equipo de trabajo, a los nuevos secretarios, estoy viendo señales que nos permiten ser optimistas, esperanzados en que no sólo mejorará la relación del gobierno de Chihuahua con la federación, si no que vamos a construir oportunidades para un nuevo desarrollo integral”

Asimismo, el jefe del ejecutivo destacó que Ciudad Juárez está “en la mirada” del nuevo gobierno sobre todo en temas de desarrollo social, recursos naturales y economía. “Vienen buenos tiempos para Juárez y Chihuahua y creo que no va a ir bien”.